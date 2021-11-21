شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ناعيًا سهير البابلى: إحدى قديرات المسرح.. والبزاوى: صاحبة بصمات عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان القدير نبيل الحلفاوى، الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، الذى وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أنها كانت واحدة من قديرات المسرح المصرى، داعيًا الله لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها الصبر والسلوان.

وقال الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر: "رحلت إحدى قديرات المسرح المصرى سواء فى مسرح الدولة أو المسرح الخاص، رحمها الله وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها".

فيما قال الفنان محمود البزاوى: "سكينة وعفت عبد الكريم وبكيزة الدرمللى، ألف رحمة ونور على الأستاذة سهير البابلى صاحبة البصمات العظيمة فى المسرح والسينما والتليفزيون".️

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.

كان الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الناقورى ابنة سهير البابلى تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة التى ترقد فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات، وقال طعيمة إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ساءت أكثر ولم تتحسن قائلا: "ربنا يتولاها، ولا نكف عن الدعاء".



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