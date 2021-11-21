شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا وبيلا" فيلم جديد بطولة محمد ثروت وويزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد كل من الفنان محمد ثروت والفنانة ويزو على بطولة فيلم جديد يحمل اسم "أنا وبيلا" من إخراج شادى عبد العليم، وجارٍ اختيار باقى فريق العمل استعدادًا لتصويره خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداثه في إطار رعب كوميدي عن رجل تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما دخلت حياته فتاة ذات مواصفات خاصة والفيلم من تأليف شريف حسن.













وكانت قد بدأت مؤخرًا الفنانة ويزو تصوير مشاهدها فى فيلم "زومبى" مع على ربيع وحمدى الميرغنى، حيث انضمت لأسرة العمل فى الأيام الماضية لتقديم شخصية كوميدية، وذلك بعد استغناء صناع الفيلم عن الفنانة شيماء سيف بسبب تواجدها خارج مصر وعدم قدرتها على التفرغ لتصويرالعمل.

وقالت ويزو لـ"الخليج 365" إنها تلقت عرض المشاركة فى الفيلم من البداية إلا أنها كانت مشغولة بتصوير أكثر من عمل فى نفس الوقت حيث كانت تصور فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز، وبعدها بدأت مسلسل "الفرح فرحنا" مع أوس أوس واخراج معتز التونى، ودخلت فيلم "خرجوا ولم يعودوا" أيضاً.

وأشارت ويزو إلى أنها تحب العمل مع على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى أصدقائها فى مسرح مصر وهناك كيما تجمعهما بعد سنوات من العمل سوياً على خشبة المسرح، وذلك جعلها تشارك فى فيلم "زومبى" رغم ارتباطاتها بتصوير أكثر من عمل فى نفس الوقت لافتة أنها تتوقع خروج الفيلم بصورة كوميدية مميزة.