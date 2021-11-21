شكرا لقرائتكم خبر عن بقلب أحمر مكسور.. إسعاد يونس تودع صديقتها سهير البابلى بصورة تجمعهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، عن حزنها الشديد لوفاة صديقتها ورفيقة دربها الفنانة الكبيرة الراحلة سهير البابلى، واللتان تشاركان فى بطولة المسلسل الكوميدى "بكيزة وزغلول"، التى وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر سناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر إسعاد، صورة سابقة جمعتها بالفنانة الكبيرة الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، علقت عليها بقلب أحمر مكسور، إشارة إلى حزنها لوفاة صديقتها.

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلى ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله".

وبعدها أعلنت نيفين الناقورى الابنة الوحيدة لملكة البهجة سهير البابلى عن احتجاز والدتها بالرعاية المركزة طالبة من الجمهور الدعاء لوالدتها.



إسعاد مع سهير البابلى



