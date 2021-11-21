شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يعود لتصوير مسلسل "الثمانية" بعد تعافيه من الانزلاق الغضروفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم خالد الصاوى، تدريبات العلاج الطبيعى والسباحة، التي نصحه بها الأطباء المعالجون، وذلك إثر إصابته بانزلاق غضروفى في الظهر، حيث كان قد أجرى عملية جراية في الوقت الماضى، إلا أنه أصيب الفترة الأخيرة، واضطر للخضوع للعلاج.

وتطمئن مى كريم، زوجة خالد الصاوى الجمهور من خلال ”الخليج 365”، حيث أكدت أن صحة الصاوى تتحسن بنسبة كبيرة، لاسيما أنه يواصل ويتابع تدريبات السباحة والعلاج الطبيعى يوميًا، مشيرة إلى أن ظهره بدأ في التحسن بشكل كبيرن ويستطيع الحركة حاليًا في المنزل، ولكنه لم ينزل في الوقت الحالي من البيت إلا للعلاج الطبيعى، حتى يتعافى تماماً.

وتابعت مى، أنه من الفترض أن خالد سيستأنف تصوير مسلسل "الثمانية" أول ديسمبير المقبل، بحسب الجدول الزمنى للتصوير، ومن المقرر أن يصور مشاهده المتبقية في مصر، ثم يسافر فريق العمل إلى دولة فرنسا لتصوير عدة مشاهد هناك.

يشار إلى أن مسلسل "الثمانية" بطولة خالد الصاوى، ريم مصطفى، غادة عادل، محمد علاء، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل يعد التجربة الكتابية الأولى للمستشار تركى أل الشيخ، وإخراج أحمد مدحت.