شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون دولار لـ فيلم الدراما العائلى Clifford the Big Red Dog والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما العائلية الجديد Clifford the Big Red Dog إلى 27 مليونًا و208 آلاف دولار بـدور العرض الأمريكية، منذ يوم 10 نوفمبر الجارى، وكان قد حقق العمل إيرادات وصل إلى 16 مليونًا و627 ألف دولار بـ العرض الافتتاحى للعمل بـ 3700 دارعرض أمريكية، العمل الجديد من إنتاج Paramount Pictures، ومن المقرر أن يطرح الفيلم بـ عدد كبير من دور العرض حول العالم قبل انتهاء الشهر الجارى نوفمبر.

يدور فيلم الدراما العائلية Clifford the Big Red Dog بينما تكافح تلميذة المدرسة الإعدادية إميلي إليزابيث للتأقلم في المنزل والمدرسة، ومن ثم تكتشف وجود جروا أحمر صغيرًا، الذى سيصبح أفضل صديق لها، ولكن عندما تصبح كليفورد كلبة حمراء عملاقة في شقتها في مدينة نيويورك وتجذب انتباه شركة وراثية ترغب في شراء الحيوانات، يتعين على إميلي وعمها كيسي محاربة قوى الجشع أثناء هروبهم عبر مدينة نيويورك، وعلى طول الطريق، يؤثر كليفورد على حياة كل من حوله ويعلم إميلي وعمها المعنى الحقيقي للقبول والحب غير المشروط.

الفيلم الجديد مستوحى من شخصية سكولاستيك المحبوبة، حيث سيعلم كليفورد العالم كيف يحب الكبار.

فيلم Clifford the Big Red Dog من بطولة كل من داربي كامب، جاك وايتهول، إيزاك وانج، جون كليز، سيينا جيلوري، توني هيل، ديفيد آلان جرير، هوراشيو سانز، بول رودريجيز، راسل بيترز، كيث إيويل.

قام المخرج والت بيكر، بإخراج فيلم الدراما العائلية الجديد Clifford the Big Red Dog، وقام بكتابة الفيلم الجديد عدد من المؤلفين العالمين، وهم جاي شيريك، ديفيد رون، بليز همنجواي، جاستن مالين، إلين رابوبورت، وأخيرا نورمان بريدويل.

كما يجرى حاليًا إعادة تصوير بعض مشاهد فيلم مارفل الجديد Doctor Strange، الذى سيطرح تحت اسم Doctor Strange in the Multiverse of Madness، وذلك دون الكشف عن أسباب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter"، على أن يكون الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثانى من فيلم Doctor Strange الذى طرح في هعام 2016، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم الجديد في مارس من العام المقبل 2022.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يجرى تصوير وإعادة تصوير بعض المشاهد الخاصة بـ Doctor Strange in the Multiverse of Madness في سرية، لأنه على حسب مصادر مقربة من شركة مارفل، انه قرتت الشركة المنتجة إضافة وإعادة بعض المشاهد من جديد دون الكشف عن سبب، وذلك خلال الانتهاء من تصوير عدة اعمال أخرى منها Spider-Man: No Way Home.