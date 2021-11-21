شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إصابة ليتيشا رايت التى تسببت فى تأجيل تصوير Black Panther 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع deadline للمرة الأولى عن نوع الإصابة التي تعرضت لها الممثلة ليتيشا رايت خلال تصوير فيلم Black Panther 2، ما تسبب فى توقف منذ أغسطس الماضى، وحتى الآن حيث أكد التقرير أنها إصابتها لم تكن طفيفة مثلما ذكرت التقارير الأجنبية في أغسطس الماضى، وإنما وصلت إلى كسر في الكتف وارتجاج في المخ.

كما أكد التقرير أنهم ورغم تأكيد الأطباء في البداية على أن الإصابة لن تحتاج وقتاً طويلاً للتعافى منها، إلا أنهم في النهاية وجدوا أن حالتها إلى الآن ليست مستقرة، ولا زالت لم تتعافى من الإصابة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack ، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote..

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه خلال موسم Fortnite الأخير، والذي كان بطابع Marvel ، ظهر تمثال كبير لـ"بلاك بانثر" على الخريطة، ويمكن للاعبين العثور على قوة خارقة من "بلاك بانثر"، على الرغم من عدم ظهور جلده حتى الآن في متجر Fortnite داخل اللعبة.