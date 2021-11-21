قبل وفاتها.. ماذا قالت سهير البابلي عن الموت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحلت عن عالمنا مساء اليوم، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكانت الفنانة الراحلة سهير البابلي قد تحدثت عن مدى تقبلها فكرة الموت، خلال ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال"، وقالت: "لا أخاف الموت، أخاف من الحساب على حاجات عملتها لكن الموت نفسه لا".

وعلقت على شائعات الوفاة التي تطاردها، وقالت: "عندما أسمعها أضحك، ولا أخاف الموت، أخاف من الحساب على حاجات عملتها لكن الموت نفسه لا".

الفنانة الراحلة سهير البابلي تعتبر من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.