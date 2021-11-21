"يسعدك زي ما أسعدتينا".. أمينة تنعي سهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة أمينة، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتبت أمينة، عبر حسابها على إنستجرام: "لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبتي، الله يرحمك يا روح قلبي.. الله يرحمك ويحسن إليكي ويسعدك زي ما أسعدتينا.. حبيبتي الله يرحمك".

ورحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض، بحسب تصريحات من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ الخليج 365.

وكانت سهير البابلي، قد تعرضت مؤخرا لانخفاض شديد في السكر بالدم، مما سبب نزول مياه على الرئة وحدوث جلطة أدت لتوقف في عضلة القلب، ما أدى لدخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

الفنانة الراحلة سهير البابلي تعتبر من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

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