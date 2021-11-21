غُسل دلال عبد العزيز.. شائعات طاردت سهير البابلي قبل رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحلت عن عالمنا مساء اليوم، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

وطاردت سهير البابلي العديد من الشائعات خلال السنوات الأخيرة، ومنها:

الإصابة بكورونا

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، إعادة تداول فيديو قديم للفنانة سهير البابلي، بدعوى إصابتها بفيروس كورونا.

لكن حقيقة ذلك أن الفيديو نشره المخرج عمر زهران في مارس من العام الماضي عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وظهرت الفنانة سهير البابلي من خلاله للتوعية من خطر فيروس كورونا، إذ قالت: "لو مبوسناش نتخاصم، بلاش تتخاصموا الفترة دي بسبب مبوستش ومسلمتش، اوعوا، أنا في بيتي ممنوع كل حاجة، ولادي وولاد ولادي كلهم ممنوع بوس، وممنوع أحضان، خاصموا".

"غُسل" دلال عبد العزيز

وعقب وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شائعة مشاركة الفنانة سهير البابلي، والفنانة المعتزلة شمس البارودي في غُسل جثمان الراحلة، وهو ما نفاه الفنان حسن يوسف في تصريحات تليفزيونية له، كما أكدت أسرتها أنها لم تحضر الجنازة ولا الغسل كما تردد.

شائعة وفاتها

أيضا طاردت سهير البابلي شائعة وفاتها، أجرت الفنانة سهير البابلي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي في سبتمبر 2015، وقالت: "لسه العمر فيه بقية.. لسه فيه روح استنوا شوية عليّا ما تستعجلوش.. عيب لقد أقلقتم أولادي وأسرتي وقولوا لمن روجوا الشائعات عيب".

وعند ظهورها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال"، علقت الفنانة سهير البابلي على شائعات الوفاة التي تطاردها، وقالت :" عندما أسمعها أضحك، ولا أخاف الموت، أخاف من الحساب على حاجات عملتها لكن الموت نفسه لا".

الفنانة الراحلة سهير البابلي تعتبر من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

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