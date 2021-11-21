شاهد آخر ظهور للفنانة سهير البابلي قبل رحيلها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.

النجمة الكبيرة ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلاله تتحدث عن كورونا.

وبخفة ظلها المعهودة، خطفت الفنانة الكبيرة قلوب محبيها بعدما تحدثت قائلة: "بصوا يا حبايبي.. مش عايزة بقى كل شوية أمواه أمواه أمواه.. ولو مابوسناش نتخاصم.. لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا".

وتابعت: "أنا في بيتي ممنوع البوس.. مانعة ولادي وأحفادي.. ممنوع بوس وممنوع أحضان عشان الكورونا".

الفنانة الراحلة سهير البابلي تعتبر من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.

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