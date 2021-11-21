"موقف لها داخل الفندق مع فريد شوقي".. ماذا قالت يسرا عن "سوسكة" سهير البابلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحلت الفنانة سهير البابلي، عن عالمنا مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، حسبما صرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لمصراوي.

وتحدثت النجمة الكبيرة يسرا، عن علاقتها بصديقة عُمرها الفنانة الكبيرة سهير البابلي، التي تنادي عليها دائما بإسم"سوسكة"، وموقف حدث معها بصحبة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي داخل الفندق.

وقالت يسرا، عنها في لقاء سابق ببرنامج "صاحبة السعادة": "سهير البابلي كانت في المعمورة، ومتجوزة من الأستاذ منير مراد.. وليلى مراد كانت صاحبة جدتي وماما، وكنت عايشة معاهم وكنت دايما شايفاهم، وعارفاهم، وبتفرج عليهم.. وكنت بشوفها ست وحاجة جميلة جدا".

وتابعت: "فات الوقت وجدتي مات، ودخلت الفن والتمثيل وشفت سهير البابلي اللي أنا شفتها وأنا صغيرة، وعمرها ما كانت هتفتكرني لما كنت صغيرة، وبقيت أقولها (سوسكة).. وبقت صاحبتي أنا مش صاحبة ماما".

وأوضحت: "سهير عشت معاها أجمل أيام حياتي، وكانت بتطبخ لي، وكنت لازم أبات معاها يوماتي.. أنا وإسعاد وسهير لما كنا بنسهر احنا الـ 3 مع بعض، كانت (سهير) بتفرش مرتبة في البيت، لأنها كانت عايشة في الدور الأرضي، وكنا نقعد عليها إحنا التلاتة على الأرض، وكانت بتطبخ وإحنا ناكل، وكنا نكسل نروح البيت ، فكنا بنام عندها".

واستكملت: "سافرت أنا وهى والملك فريد شوقي، وكنا بنعمل مسلسل اسمه (الشاهد الوحيد)، وكنا قاعدين في فندق، كل أوضنا جنب بعض وفي وش بعض.. قالتلي هاخد حمام وهدخل أحفظ وهنام بدري، هدخل أملأ البانيو وأدخل أخد حمام، قولتلها تعالي نقعد مع الملك شوية وابقي أدخلي خدي حمام، وروحنا قعدنا وخدنا الوقت وفجأة لقينا المياه غرقت المكان.. والأستاذ سمير خفاجة كان هو منتج المسلسل، فاضطر إنه يغير ماكيت الأرض كله على حسابه".

وأضافت: "كنت دايما بقولها (سوسكة).. أنتي تطولي العمر من ضحكتك ومن قلبك الحلو ، وكفاية إنك تعرف بني آدمة بتحبك في كل سجدة بتدعيلك ..دي كانت سهير البابلي معايا".

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التلفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.

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