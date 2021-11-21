أختين توأم.. ماذا قالت سهير البابلي عن شادية بعد "ريا وسكينة"-(فيديو قديم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجاح منقطع النظير، حققته مسرحية "ريا وسكينة" للنجمتين الراحلتين شادية وسهير البابلي وقت عرضها، جعلت العرض مطلبا لكل الدول العربية، وحضرها قطاع عريض من الجمهور.

كانت المسرحية هي التجربة الأولى للفنانة الكبيرة شادية، لكن أمامها كان مجموعة من نجوم المسرح الذي يشهد لهم الجميع، وفي مقدمتهم سهير والفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، وفي لقاء قديم أجراه الإعلامي مفيد فوزي، تحدثت سهير عن كواليس العمل.

قالت "كنت أنا وشادية أختين توأمـ كانت السيدة شادية هايبة الموقف في الأول، وهي دلوعة الشاشة إزاي تعمل ريا دي صعب جدا، إزاي تتقمص، أنا والله أعلم بما أقول وعليه شهيد مديت إيدي لشادية، لكن أنا كسبت كمان منها جمهور عريض وعشان كده أنا بشكرها وهفضل طول عمري أشكرها، لها يد كبيرة جدا في إنجاح ريا وسكينة".

وعن فن الضحك، ترى سهير البابلي "نوع من التنفيس والضحك مفيد، من الممكن أن أطرح قضية في قالب كوميدي ضاحك ممكن تكون (عطيل) وأخليها كوميدية وهي تراجيديا ومأساة، بس أخفف شوية عن الناس عبء الحياة".

سهير البابلي توجهها الجمهور ملكة على عرش المسرح، نجحت في تقديم مسرحيات عديدة حققت نجاحًا كبيرًا، إلى جانب نجاحها الكبير في السينما والتليفزيون، من أشهر أعمالها "مدرسة المشاغبين"، "الدخول بالملابس الرسمية"، "العالمة باشا"، "القلب وما يعشق"، "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، "ليلة عسل"، "حدوتة مصرية"، "بكيزة وزغلول"، "سيد قشطة"، "عم حمزة"، "استقالة عالمة ذرة"، "أيام الحب"، "نرجس".

ورحلت الفنانة القديرة سهير البابلي منذ قليل بعد تعرضها لأزمة صحية، بعد أن قدمت للفن سلسلة من الأعمال الناجحة بين المسرح والسينما والتليفزيون.

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