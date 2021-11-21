"قصة حب بدأت بخناقة".. حكاية زواج وطلاق أحمد خليل وسهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأحد، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، بعد صراع مع المرض.

وتعددت زيجات الفنانة الكبيرة سهير البابلي، حيث وصلت لـ5 مرات، وكان الفنان الراحل أحمد خليل هو الزوج الخامس والأخير في حياة النجمة الراحلة.

وفي أبريل 2018، حلّ ضيفًا على الإعلامي محمود سعد ببرنامج "باب الخلق" على شاشة "النهار"، وتحدث عن زواجه وطلاقه من الفنانة الكبيرة.

وقال خليل: "تزوجت سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا أحد السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدة وأنا لم أقبل هذا فنشبت مشادة بيننا، لكن الخناقة انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل".

أضاف: "انفصلنا بعد عامين توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثل صغير وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائمًا أريد أن أشعرها بأنني الرجل، وهذا كان خطأي، فأنا كنت شخص "وحش جدًا وماكنتش بضحك".

تابع: "زواج الفنان والفنانة يوجد به العديد من الصعوبات، وأنا فلاح ولي خطوط حمراء كثيرة جدًا، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدًا".

سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1935، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: "مدرسة المشاغبين"، و"شمشون وجليلة"، و"سليمان الحلبي"، و"نرجس"، و"ريا وسكينة"، و"على الرصيف"، و"نص أنا ونص أنت"، و"الدخول بالملابس الرسمية"، و"عطية الإرهابية"، وفي التلفزيون قدّمت أعمالا منها "عش المجانين"، و"بكيزة وزغلول"، وفي السينما قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط"، وغيرها.

وعادت سهير البابلي للتمثيل عام 2005 من خلال تقديم مسلسل "قلب حبيبة"، قبل أن تبتعد مجددا.