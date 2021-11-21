حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاد إبنته الشابة ..لن تصدقوا جمالها – (شاهدها الآن) !

كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 07:03 مساءً - في كثيرٍ من الأحيان يتم تسليط الضوء على حياة النجوم والنجمات وذلك لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيدون عن الأضواء، ومن بين هؤلاء المطرب المصري “حميد الشاعري” الذي ظهر نشر اليوم صوره لإبنته الشابة “نبيلة” التي أذهلت الجمهور بجمالها.

حيث احتفل الفنان حميد الشاعري بعيد ميلاد إبنته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ونشر حميد الشاعـري صورة لها، وعلّق عليها كاتبًا:”ياااارب أدعوك دعاء لابنتي الغالية نبيله في عيد ميلادها أن تحفظها بحفظك ….عيد ميلادك عيد الفرح والسرور ”.

نبيلة حميد الشاعري – الصورة من حساب الفنان حميد الشاعري على الفيسبوك

يشار نبيلة الشاعري كانت قد طرحت أولى اغانيها بإسم “better than me” باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، الأغنية من ألحان و توزيع والدها المطرب حميد الشاعري، ومن كلمات نبيلة الشاعري، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري ومدير تصوير إبن عمها علي الشاعري. وتعد أغنية “better than me” هي أولى تجارب نبيلة في الغناء، والذي عشقته منذ الطفولة بسبب عمل والدها وأشقائها وجميع أفراد عائلتها في هذا المجال سواء الغناء أو الألحان والتوزيع.

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يُذكر أنه بعد النجاح الذى حققته أغنية “شاب شاب”، للنجم حميد الشاعرى، بمشاركة مغني الراب “مروان موسى“، قال الشاعرى فى أول تصريح له معقبا على الأغنية: “الحمد لله أنا طبعًا مبسوط بنجاح الأغنية ورد فعل الجمهور الإيجابى عليها”، مشيرًا فى تصريحاته لـ”اليوم السابع”، إلى أنه لابد أن يساير التطور ويتواصل مع الأجيال بطريقة لغتهم، معلقا: “وأنا أعتبر هذه الأغنية ما هى إلا لغة للتواصل مع هذا الجيل بطريقتهم ومفرادتهم”.

تعرض حميد للانتقاد بعد نزول أحدث أغانيه ديو “شاب شاب” الذى يجمعه بالرابر “مروان موسى ” ،الذى تم طرحه عبر اليوتيوب وكتب حميد الشاعرى ردا على أحد منتقدى على الفيسبوك :” دى لغة الجيل الجديد ، مفردات مختلفة عن جيلنا وحقهم يكون لهم مفرداتهم والفاظهم والأغنية الغرض منها تواصل الاجيال مش صراع الاجيال” ؛ دخلت أغنية شاب شاب لكل من حميد الشاعرى ومروان موسى إلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، بعد طرحها بيوم واحد فقط .

أغنية “شاب شاب”، من كلمات فلكلور ليبى ومروان موسى، وألحان مروان موسى، وتوزيع حميد الشاعر، وتم طرحها للجمهور يوم الأربعاء على عدد كبير من المنصات الإلكترونية.

من ناحية أخرى، شارك النجم حميد الشاعرى في حفل زفاف ابنة الفنان هشام عباس منذ عدة أيام، والذى أقيم في الجونة، وقدم الكابو فى حفل الزفاف فقرة فنية أشعل بها أجواء حفل الزفاف.

وفى نفس السياق، طرح المطرب حميد الشاعرى منذ أيام قليلة أغنية “غيرنا التاريخ”، كلمات: محمد البدرى، وألحان أحمد برازيلى، وتوزيع أحمد حسام والهامى دهيمة، إنتاج ياسر القصراوى.

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