شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا ونجوى كرم ونانسى عجرم يهنئن فيروز بعيد ميلادها.. عيدك بذكّرنا بلبنان الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من فنانات لبنان، جارة القمر فيروز، بعيد ميلادها الـ86، اليوم الأحد، وتعد جارة القمر واحدة من أعظم الأصوات التى سكنت القلوب، ونحتت فى الوجدان أعذب الألحان الممزوجة بكلمات العروبة العذبة، وغرد عدد من نجمات لبنان لتهنئة فيروز بعيد ميلادها، على رأسهن نانسى عجرم.

ومن جهتها غردت نانسى عجرم، عبر حسابها الرسمى بتويتر: "منها صدفة عيدك يرافق عيد لبنان. يا صوت بحجم وطن زغيّر ووسع الدني. كل سنة ولبنان وانتِ بألف بخير".



نانسى عجرم

فيما غردت الفنانة إليسا عبر تويتر: "طالما بعدنا منوعى ومننام على صوت متل فيروز، طالما بعد في رابط أساسي بهالبلد اللي بتمثلو وبتعكسو وبتخلينا نتمسك فيه. كل سنة وإنتي بخير يا كبيرة هالبلد"، فيما قالت الفنانة نجوى كرم، عبر تويتر :"عيدك بذكّرنا بـ لبنان الحلو".



إليسا



نجوى كرم

ويحل علينا اليوم عيد ميلاد جارة القمر المطربة فيروز، حيث يحتفل عشاق النجمة الكبيرة بعيد ميلادها الـ 86، اليوم الأحد، وتعد جارة القمر واحدة من أعظم الأصوات التى سكنت القلوب، ونحتت فى الوجدان أعذب الألحان الممزوجة بكلمات العروبة العذبة.

ضج موقع تويتر بآلاف التغريدات التي عبر من خلالها المتابعون عن حبهم وفخرهم لأيقونة الفن اللبنانين متمنين لها دوام الصحة والسعادة في حياتها، مؤكدين على أنها ما تبقى من لبنان الجمال والفن والإبداع والحياة.

وُلدت فيروز فى جبل الأرز بلبنان في الحادى والعشرين من نوفمبر عام 1935 لوالديها وديع حداد وليزا البستانى، نشأت في حى زقاق البلاط في بيروت، حيث كان والدها يعمل في محل طباعة صغير، ودرست في مدرسة القديس جوزيف في بيروت، حتى اضطر والدها لنقلها إلى مدرسة عامة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، ومنذ صغرها كانت تحب أن تغنى أغانى أسمهان وليلى مراد.