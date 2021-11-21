شكرا لقرائتكم خبر عن الهضبة عمرو دياب الأكثر استماعًا على "يوتيوب" فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم عمرو دياب ترتيب موقع يوتيوب للفنانين الأكثر استماعًا ومشاهدة فى مصر على موقع الفيديوهات الشهير هذا الأسبوع، وكشف تصنيف موقع يوتيوب عن تصدر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا ومشاهدة بمصر محققًا 12 مليون مشاهدة في أسبوع واحد فقط.

وفى سياق آخر، طرح دياب​ فيديو أغنيته الجديدة "ببتدي م الزيرو"، من ألبومه الجديد "عيشني"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس، ونشر أيمن بهجت قمر الأغنية عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق: "أخيرًا نزلت في مصر".

وكان الهضبة عمرو دياب، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنت الحظ"، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومازال النجم عمرو دياب يعمل على أغانى ألبومه الجديد بعنوان "عيشنى"، المقرر طرحه كاملا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد يومياً لمدة 18 ساعة من أجل الانتهاء من أغانى الألبوم الذى يعد مفاجأة كبيرة للجمهور من خلال الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقى.



