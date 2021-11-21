شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزى يتعاقد على فيلم جديد حول السيرة الذاتية للموسيقار جيرى جارسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج مارتن سكورسيزى نشاطه الفني رغم اقترابه من سن الثمانين، وذلك بانشغاله بأكثر من مشروع سينمائى آخرها تعاقده على فيلم آخر سيبدأ العمل عليه خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير نشره موقع deadline مؤخرًا أكد فيه أن المخرج الكبير تعاقد مع منصة Apple على فيلم يسلط الضوء على السيرة الذاتية للعازف الشهير Jerry Garcia.



سكورسيزى والعازف الراحل

من ناحية أخرى سبق واحتفل المخرج مارتن سكورسيزى قبل أيام، بعيد ميلاده الـ79، إذ ولد فى 17 نوفمبر من عام 1942، وهو مخرج سينمائي أمريكى من أصل إيطالي، يعد من أشهر المخرجين في هوليود، حاصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان الأوسكار عن فيلم المغادرون (2006)، وقد ترشح لهذه الجائزة خمس مرات، أشهر أفلامه: سائق التاكسى.

تركز أفلامه على مفاهيم مثل: فكرة الخلاص والإيمان والذكورية والجريمة وصراع العصابات، يظهر العنف في كثير من أفلامه، وفى كتاب قام بإصداره المخرج الأمريكى الشهير بعنوان "مسراتى كسينمائى" تحدث عن تجربته مع السينما وفلسفته مع الحياة والعمل.