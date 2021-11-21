شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل "ليلة السقوط" للفنان طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة مسلسل "ليلة السقوط" للفنان طارق لطفى وصبا مبارك، من التصوير نهائيًا، يوم الجمعة الماضية فى بغداد، بعد فترة تصوير استمرت لمدة 5 أشهر كاملة قضاها نجوم العمل ما بين بغداد وكردستان العراق، حيث انتهى طارق لطفى من التصوير منتصف شهر أكتوبر الماضى، ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "ليلة سقوط"، من تـأليف مجدى صابر، وإخراج ناجى طعمة، ويشارك في بطولته بجانب النجم طارق لطفى عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين، ومن المقرر عرضه بداية عام 2022.