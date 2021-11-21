أزمة جديدة: شيرين عبد الوهاب تواجه موقفا محرجًا علي المسرح بسبب نانسي عجرم .. شاهدوا ما حدث!

كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 05:45 مساءً - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ظهرت فيه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ، في موقف محرج بإحدى حفلاتها بسبب طلب من جمهور الحفل.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وإحدى الفتيات في الحفل تطلب منها أن تغني أغنية «إنت مصري»، لتجيب عليها شيرين بالرفض وتؤكد لها أن هذه الأغنية خاصة بالفنانة نانسي عجرم، وتبدي تعجبها من اختلاط الأغاني على الجمهور.

شيرين عبد الوهاب تواجه موقفا محرجاً بسبب نانسي عجرم

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو المتداول وهي ترد على معجبة اختلط عليه الأمر بأغنية “انت مصري” وهي أغنية للنجمة نانسي عجرم، فطلبت من شيرين بأن تؤدي هذه الأغنية من دون معرفتهت بأنها اغنية خاصة لنانسي عجرم، لكن شيرين ردت عليها بطرافة مسترجعة أزمتها الشهيرة مع اغنية “ماشرب من نيلها”، وقالت لها بطرافة :” يا ختي انا بتاعة ماشربش من نيلها، ازاي تتخلطبي بين وبين نانسي؟ هي بيضا وانا سمرا”، فنال تعليق شيرين عبد الوهاب التصفيف على روحها المرحة.

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وتعد شيرين عبد الوهاب من أكثر المطربات إثارة للجدل على خشبة المسرح، ونرصد فى السطور التالية أبرز المواقف لشيرين عبد الوهاب على المسرح ..

سقوط شيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، قد تعرضت لموقع محرج، أثناء إحيائها حفلاً غنائياً في القرية العالمية بدبي. حيث كادت شيرين أن تسقط على المسرح أثناء تفاعلها مع الجمهور.

شيرين عبد الوهاب تسخر من رانيا يوسف

هذا وقد سخرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فى إحدى حفلاتها من الفنانة المصرية رانيا يوسف بعد واقعة “فستان البطانة” الشهيرة لها بمهرجان القاهرة السينمائي قبل سنوات التى أثارت الكثير من الجدل وقتها.

حيث فاجأت المطربة شيرين عبد الوهاب جمهور حفلها بالتعليق على فستان الفنانة رانيا يوسف الشفاف، التي ارتدته في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “لحظة أروح اطمن على البطانة وجاية”، لتسخر بطريقة غير مباشرة من فستان رانيا يوسف”.

أنا خسارة فى مصر

هذا وقد أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب جدلًا كبيرًا بعد أن سخرت من الدولة المصرية، وذلك حينما قال لها أحد الحاضرين في الحفل: “الله يا شيرين” لترد عليه بسخرية ومزاح قائلة: “والله أنا خسارة في مصر”.

شيرين عبد الوهاب تهاجم عمرو دياب

وكان عام 2017 هو عام الأزمات بالنسبة لـ شيرين، إذ وضعت نفسها في عدة مآزق أدخلتها في مواقف لا تحسد عليها، إذ شنت هجوم كاسح على الهضبة عمرو دياب في ظل صمت الأخير، كما سخرت من مياه نهر النيل، وتسببت في غضب الشعب التونسي ضدها.

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