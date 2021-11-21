شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام ظهرت فيها ليلى مراد باسمها الحقيقى.. فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنانة الراحلة ليلى مراد التى قدمت العديد من الأعمال الفنية المهمة، وما زالت تاركة بصمة كبيرة مع الجمهور، واستطاعت أن تؤثر قلوب محبيها بصوتها الهادئ الذى يعبر عن شخصيتها، وبمناسبة مرور 26 عامًا على رحيلها نرصد لكم عددًا من الأسماء التى ظهرت فيها باسمها الحقيقى، "ليلى"ومنها .

غزل البنات

قامت ليلى مراد بدور البطولة أمام نجيب الريحانى فى فيلم "غزل البنات" الذى طرح فى السينمات عام 1949، وجسدت شخصية "ليلى بنت الباشا".

قلبى دليلى

شاركت ليلى مراد الراحل أنور وجدى العديد من الأفلام منهم قلبى دليلى التى ظهرت فيه ليلى مراد بدور "ليلى بنت درويش بيه".





ليلى بنت الأغنياء

وكما جسدت ليلى مراد أدوار تحمل اسمها، تم تنفيذ أفلام باسمها أيضاً، مثل ليلى بنت الأغنياء الذى طرح عام 1946، وسبقه ليلى بنت الفقراء مع أنور وجدى عام 1945.





ليلى بنت الفقراء

فيلم سينمائي غنائي رومانسي مصري، من إنتاج عام 1945، وبطولة ليلى مراد وأنور وجدي وبشارة واكيم وإخراج وإنتاج أنور وجدي، وكان من المفترض أن يقوم المخرج كمال سليم بإخرج الفيلم ولكنه توفى أثناء التحضير للفيلم فقام أنور وجدي بإخراجه بدلا منه. وهو أول فيلم يقوم بإخراجه وإنتاجه أنور وجدي، وبداية سلسلة من الأفلام قام بها الثنائي أنور وليلى والتي انتهت في عام 1953 .





وعلى نفس النهج ظهرت فى أفلام مثل "ليلى بنت الريف" فى 1941، "ليلى فى الظلام" مع حسين صدقى.