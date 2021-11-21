شكرا لقرائتكم خبر عن Squid Game لعبة الحبار يرفع اشتراك المنصات الإلكترونية فى كوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة بحث سوقي اليوم الأحد أن عدد المشتركين خلال الشهرين الماضين في خدمة نتفليكس في كوريا الجنوبية ارتفع لمستوى قياسي وخاصة خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى عرض مسلسل Squid Game لعبة الحبار، ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز نيلسين كوريان كليك لقياس عدد المستهلكين أن عدد المشتركين الشهريين في نتفليكس ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 9.8% مقارنة بشهر أغسطس الماضي ليصل إلى 8.63 مليون مشترك، ويعد عدد المشتركين في خدمة نتفليكس في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي هو الأعلى منذ تدشين الخدمة في كوريا الجنوبية عام 2016.



لعبة الحبار

وكانت نتفليكس قد رفعت قيمة الاشتراك الشهري في كوريا الجنوبية، حيث أعادت زيادة حركة البيانات بسبب مسلسل "لعبة الحبار".

ويأتي رفع قيمة الاشتراك، وهو الأول منذ عام 2016، في ظل انتقادات لنتفليكس لرفضها الدفع لاستخدام الشبكة على الرغم من زيادة حركة البيانات.

وعلي جانب آخر سجل المسلسل الكوري "لعبة الحبار Squid Game "، رقما قياسيا جديدا، كأكثر عمل مشاهدة على الإطلاق على المنصة الإلكترونية، أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن دراما "لعبة الحبار"، سجلت ما مجموعه 1.65 مليار ساعة مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقها، وجاءت الدراما الكورية، على رأس قائمة البرامج غير الإنجليزية الشهيرة، مسلجة إجمالي 1.65 مليار ساعة من المشاهدة في أول 4 أسابيع من إطلاقها الأول في 17 سبتمبر .

يشار إلى أن "المنصة التي تعرض المسلسل"، كانت قد كشفت في وقت سابق، أن ما يقرب من 142 مليون أسرة شاهدت حلقات المسلسل في الفترة المذكورة، وجاءت دراما الجرائم الإسبانية "لا كاسا دي بابيل"، الجزء الرابع"، في المركز الثاني، على قائمة الأعمال غير الإنجليزية، مسجلة 619 مليون ساعة مشاهدة.

وكان قد تجاوزالمسلسل الكوري الجنوبي الشهير Squid Game "لعبة الحبار"، نجاح المسلسل الشهير "صراع العروش" من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب، ووصل عدد مشاهدات مقاطع "لعبة الحبار" حوالي 17مليار مشاهدة، في الوقت نفسه بلغ عدد الإعجابات أوالتعليقات على مقاطع الفيديو ذات الصلة 533 مليونًا.

في حين حصدت مقاطع مسلسل "صراع العروش" خلال عشر سنوات 16.9 مليار مشاهدة، و233 مليون تعليق وردود أسفل الفيديو، بحسب ما ذكر موقع " scooptrade".

وأعلن المؤلف هوانج دونج هيوك، مؤلف المسلسل الكوري Squid Game، عن بدء التحضير للموسم الثاني من المسلسل، بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول الذى عرض منذ أسابيع قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وقال دونج هيوك، فى تصريحاته نقلتها صحيفة AP العالمية، "كان هناك الكثير من الضغط، والكثير من الطلب والكثير من الحب للموسم الثاني، لذلك أشعر وكأنك لا يوجد لنا أي خيار، وسيكون هناك موسم ثاني من السلسلة، ونحن فى عملية التخطيط الآن".

وكشف أحد التقارير الأجنبية، عن وصول عدد مشاهدي المسلسل الكوري الشهير Squid Game لـ 142 مليون أسرة من جميع أنحاء العالم، ليحقق شعبية ضخمة للشركة المنتجة وإيرادات بمئات الملايين.