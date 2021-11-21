شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته نبيلة: عيد ميلادك عيد ميلاد الفرح والسرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم حميد الشاعرى بعيد ميلاد ابنته نبيلة حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه مع ابنته نبيلة معلقا: يا رب ادعوك دعاء لابنتى الغالية نبيلة في عيد ميلادها أن تحفظها بحفظك عيد ميلادها عيد ميلاد الفرح والسرور".

يذكر أنه بعد النجاح الذى حققته أغنية "شاب شاب"، للنجم حميد الشاعرى، بمشاركة مروان موسى، قال الشاعرى فى أول تصريح له معقبا على الأغنية: "الحمد لله أنا طبعًا مبسوط بنجاح الأغنية ورد فعل الجمهور الإيجابى عليها"، مشيرًا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إلى أنه لابد أن يساير التطور ويتواصل مع الأجيال بطريقة لغتهم، معلقا: "وأنا أعتبر هذه الأغنية ما هى إلا لغة للتواصل مع هذا الجيل بطريقتهم ومفرادتهم".

أغنية "شاب شاب"، من كلمات فلكلور ليبى ومروان موسى، وألحان مروان موسى، وتوزيع حميد الشاعر، وتم طرحها للجمهور أمس الأربعاء على عدد كبير من المنصات الإلكترونية.

من ناحية أخرى شارك النجم حميد الشاعرى في حفل زفاف ابنة الفنان هشام عباس منذ عدة أيام، والذى أقيم في الجونة، وقدم الكابو فى حفل الزفاف فقرة فنية أشعل بها أجواء حفل الزفاف.

وفى نفس السياق طرح الكابو حميد الشاعرى منذ أيام قليلة أغنية "غيرنا التاريخ"، كلمات: محمد البدرى، وألحان أحمد برازيلى، وتوزيع أحمد حسام والهامى دهيمة، إنتاج ياسر القصراوى.

وتقول كلماتها

ياه لو جيت بدرى حبه كنا هنرتاح يا شيخ

كان عم الكون محبه وغيرت التاريخ

هتلر قدام عينيك كان هيسلم قوام

ويبطل حرب خالص ويغني للسلام

ياه لو جيت بدرى حبه كنا هنرتاح يا شيخ

كان عم الكون محبه وغيرت التاريخ

هتلر قدام عينيك كان هيسلم قوام

ويبطل حرب خالص ويغني للسلام

وبيليه من ضحكه منك يجي يجرى لحد عندك

يلعب في الإسماعيلى من غير مايقول بكام

كان قيس بن الملوح ساب ليلي تقوم تروح

ويلف وراك ينوح بالليل والناس نيام

ياه لو جيت بدرى حبه كنا هنرتاح يا شيخ

كان عم الكون محبه وغيرت التاريخ