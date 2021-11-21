شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تهنئ أمير المصرى بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل فى البافتا: "فخورون بك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة منى زكى، الفنان أمير المصرى، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل فى جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره فى فيلمLimbo ونشرت منى، صورة لأمير المصرى، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة: "مبروك كلنا فخورين بك جدا" .



منى زكى

فاز النجم أمير المصرى بجائزة أفضل ممثل فى جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards, Scotland وذلك عن دوره فى فيلمLimbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائى طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائز أفضل مخرج.

وعبر أمير عن سعادته فى فيديو عرضه الحفل عقب إعلان الجائزة، وقال أمير: "شكرًا لعائلتي، أبى وأمى وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل فى ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع" وتابع شكره للمخرج قائلًا: "أشكر المخرج بن شاروك على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا".

وكان أمير المصرى قد أعلن مؤخرًا عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربى بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والمقرر إقامتها فى الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، كما ينتظر إطلاق فيلمه السينمائى ريتسا، والذى يعوض به إلى قاعات السينما العربية، ويعود من خلال حكاية النظارة البيضاء بمسلسل نصيبى وقسمتك والذى سيُعرض قريبًا بدايةً من 27 نوفمبر المقبر.

وتعتبر تلك المشاركة الثالثة لأمير المصرى فى مهرجان القاهرة، حيث شارك من قبل بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطانى Limbo فى الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبى وهى أرفع وأعلى جوائز المهرجان وأيضًا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى - FIPRESCI، كما ترشح لجائزة أفضل ممثل من قِبل جوائز السينما المستقلة البريطانية، وضمته مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.