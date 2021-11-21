شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى بدون ميكب تمامًا خلال نزهتها مع أورلاندو بلوم وابنتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الثنائى كاتى بيرى وأورلاندو بلوم وهما يستمتعان ببعض الوقت العائلي مع ابنتهما ديزي دوف هذا الأسبوع، حيث أظهرتها الصور المغنية العالمية اثناء احتضانها لطفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا وهي تتجول في حديقة في بيفرلي هيلز، وبحسب موقع الديلى ميل فإن اورلاندو بلوم عاد من رحلة قضاها منفرداً مؤخراً، في كاليفورنيا ليستمتع بوقته بصحبة زوجته.



كاتى بيرى وزوجها وابنتهما

من ناحية أخرى سبق وحرصت النجمة العالمية كاتى بيري، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 37 نهاية الشهر الماضى، وشاركت متابعيها وجمهورها بلقطات من أخر مغامراتها التي خاضتها احتفالا بعيد الميلاد، وظهرت في بعض الفيديوهات عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهى ترقص في احدى السهرات، بينما تمتطي الخيل في مغامرة أخري، لتشارك متابعيها بكواليس الاحتفالات التي استمرت لعدة أيام بحسب ما أعلنت عنه بيري.



كاتى بيرى فى الصور بدون ميكب تماماً

كما احتفل النجم العالمي أورلاند بلوم بعيد ميلاد زوجته النجمة الأمريكية كاتي بيري التي أتمت عامها السابع والثلاثين فى اكتوبر الماضى، ونشر بلوم صورة رومانسية تجمعه مع حبيبته عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرا خلالها خلال احتفال ثنائي يجمعهما، معلقا عليها قائلا :"نحن نعيش حياة نحبها وهي ممتعة. سأحتفل بك اليوم وكل يوم. أحبك".