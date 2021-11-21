شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج وائل إحسان يستأنف تصوير فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المخرج وائل إحسان حاليًا، تصوير فيلمه الجديد "مطرح مطروح"، بطولة النجم محمود حميدة، ينتمى لنوعية الأفلام الكوميدية ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب، وعلى رأسهم: كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر، ويستأنف مخرج العمل التصوير، بدون شيماء سيف وذلك لانشغالها بعرض مسرحية "عائلة تس" في موسم الرياض.

وفي سياق آخر، ينتظر حميدة عرض فيلم الكهف، من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمروعرفة، وتدورقصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثرمن ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

يشار إلى أن المخرج وائل إحسان، قدم آخر أعماله السينمائية بفيلم "اطلعولى برة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، عام 2018، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، وآخرون.