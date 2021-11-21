شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر فى ضيافة قصر السينما.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف قصر السينما رئيس نقابة المهن الموسيقية هانى شاكر، والمخرج عمرو عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، والموسيقار الكبير حلمى بكر، والناقد أشرف عبد المنعم، لحضور الصالون الثقافى الأول بعنوان إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجارى، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ويتم عرض الفيلم التسجيلى "بين الإثنين"، من إخراج حسام المحفوظى.