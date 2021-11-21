"الموسيقيين " تؤكد تأجيل التحقيق مع حسن أبو الروس لهذا السبب‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قررت نقابة المهن الموسيقية تأجيل موعد التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس، والذي كان من المقرر مثوله اليوم الأحد أمام الشئون القانونية.

المستشار علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "كان من المقرر خضوع الفنان للتحقيق عصر اليوم، ولكن مع ظروف سوء الأحوال الجوية، تقرر منح العاملين بالنقابة إجازة اليوم، وبالتالي تم التأجيل لحين تحسن الجو".

منصور هندي رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح لـ"الخليج 365"، كان قد قال: "الفنان حسن أبو الروس عضو منتسب في نقابة المهن الموسيقية، في شعبة الغناء الشعبي تحديدا، ويقوم بالغناء بموجب تصريح سنوي".

وتابع: "سبق وتم إحالة أبو الروس للتحقيق، بسبب عدم التزامه بسداد الرسم النسبي عن مشاركته بالغناء في حفلات أحياها، ولكن لم يلتزم بالمثول أمام الشئون القانونية للنقابة للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة له، ولهذا تم إيقافه حتى موعد الجلسة".

هندي أضاف: "سبق وتم لفت نظر الفنان بسبب عدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة".

الفنان حسن أبو الروس قدم مؤخرا بمشاركة الفنانة دينا الشربيني أغنية بعنوان "فلتت مني"، ووصلت عدد مشاهدات الكليب عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 2 مليون و600 ألف مشاهدة.