تفاصيل إتهام عمر كمال بالتعدي على حقوق الملحن تامر كروان‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يواجه المطرب عمر كمال أزمة جديدة، بعد إعلان الملحن تامر كروان تقدمه بشكوى إلى نقابة المهن الموسيقية، متهما "عمر" بالتعدي على حقوقه المادية والأدبية.

الملحن تامر كروان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أبلغت بالفعل المحامي الخاص بي للتقدم بشكوى ضد عمر كمال، لحفظ حقوق مادية وأدبية تعدى عليها، إذ قام عبر صفحاته في مواقع التواصل ويوتيوب، بتقديم أغنية من ألحاني بدون إذن مني، وهي بعنوان (بداري الآه)، سبق وطرحها المطرب محمود الليثي من 6 سنوات".

وأضاف: "الأغنية بعد طرحها عبر موقع يوتيوب بصوت المطرب عمر كمال، وصلت المشاهدات إلى 2 مليون، وحصد أموالا في مقابل هذه الارقام، رغم أنه قدمها بدون إذني، وأنا أملك حقوقها، ولهذا كلفت المحامي لتقديم شكاوى إلى الجهات المعنية، ومنها نقابة المهن الموسيقية".

المطرب عمر كمال طرح مؤخرا بمشاركة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة أغنية بعنوان "ضيعنا"، وهي من توزيع إسلام شيبسي، ومن كلمات وألحان عمرو قطب، ومن إنتاج عمر كمال، وإخراج كامبا.