نجوى كرم لفيروز: "عيدك بيذكرنا بلبنان الحلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على تهنئة الفنانة الكبيرة فيروز والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 86.

وكتبت "نجوى" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "عيدك بيذكرنا بلبنان الحلو.. فيروز 86 سنة".

وتحتفل النجمة الكبيرة فيروز اليوم، بعيد ميلادها الـ 86، إذ ولدت في 21 نوفمبر 1935، وتعتبر من رموز لبنان، وواحدة من أهم نجمات الغناء العربي.

وقدمت فيروز خلال مسيرتها الفنية عددا من الأغاني الخالدة أبرزها: "يا طير، سألوني الناس، حبيتك بالصيف، يا مرسال المراسيل، مصر عادت شمسك الذهب، شط إسكندرية" وغيرها من الأعمال.