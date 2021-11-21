فيديو- عبدالباسط حمودة لعمر كمال: "راكب عربية بـ10 مليون وتجيبلي ساعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان عمر كمال، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، يظهر فيه بصحبة الفنان عبدالباسط حمودة.

وظهر "كمال" في الفيديو وهو يقبل يد "حمودة"، قائلا: "يابا تدوبها في عرق العافية يارب تكون عجبتك، حاجة من ريحة السعودية".

ليرد "حمودة": "بقى إنت جايبلي ساعة وإنت غنيت معايا رحت ركبت عربية بـ 10 مليون جنيه، ورايح تجيبلي ساعة"، ليرد "كمال": "يابا دي ساعة ده لما حد بجيله سواك بيفرح وأنا جايبلك ساعة".

بينما علق حمودة: "بقى إنت جايبلي ساعة، ده الأغنية عدت 6 مليون مشاهدة، إنت غنيت جنبي ركبت عربية، طول ما إنت جنبي هتنجح".

ورد بعدها "كمال": "يابا ربنا يكرمني ويكرمك، ده رزقي"، ليرد عليه "حمودة": "رزقك إيه.. وأنا أموت.. ضيعنا".

وحل المطرب عمر كمال وعبدالباسط حمودة ضيوفا على حلقة من برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، احتفالا بنجاح أغنيتهما الجديدة "ضيعنا".