خاص| عزيز الشافعي يكشف تفاصيل لقائه مع عمرو دياب‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل ملحن، بتصويت الجمهور في حفل مهرجان "نجم العرب"، و تسلمه الجائزة في الحفل الذي أقيم مساء أمس.

الشاعر والملحن عزيز الشافعي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الحمد لله الجائزة هي الثانية لي هذا العام، ووفقا لتصويت الجمهور، وذلك بعد سلسلة أعمال نالت بفضل الله نجاحا، مع نخبة من النجوم، وفي مقدمتهم الهضبة عمرو دياب، وأصحاب الإحساس الخاص سميرة سعيد، وأنغام، وأيضا مصطفى حجاج، وفريق واما، وغيرهم".

وعن اللقاء الذي تم مؤخرا مع الفنان عمرو دياب، قال عزيز: "سعدت جدا لأنها كانت أول زيارة للفنان عمرو دياب بالاستديو الخاص بي، واحتفلنا في اللقاء بالنجاحات التي تحققت لأعمالنا سويا، ومنها "أنت الحظ"، التي احتلت مراكز متقدمة على مختلف المنصات العالمية".

وأضاف: "خلال الجلسة التي امتدت ساعات ناقشنا أيضا في حضور الصديق الشاعر تامر حسين، مجموعة أفكار لمشاريع غنائية قادمة".

وتعاون الملحن عزيز الشافعي مع الفنان عمرو دياب، في 12 أغنية منها "انت الحظ"، و"سهران"، و"زي ما انتي"، و"الضحكة دي"، و"يوم تلات"، و"طبل"، و"شكرا"، و"حلو التغيير" وغيرها.

وكان عمرو قد سبق وأعلن عن طرح أغنية بعنوان "أذواق"، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.