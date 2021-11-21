صباح تدخل موسوعة ” جينيس ” لهذا السبب

كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 03:50 مساءً - أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية عن دخول الفنانة اللبنانية ” صباح ” الموسوعة وذلك بسبب أرشيفها الفني الضخم .
حيث قدمت صباح للفن أكثر من 4 الآف أغنية و85 فيلمًا و27 مسرحية فاستحقت أن تنضم لموسوعة ” جينيس ” كونها أكثر فنانة أعطت الفن حول العالم .
يذكر أن الشحرورة صباح كانت قد رحلت عن عالمنا في 26 نوفمبر من عام 2014 عن عمر يناهز 87 عاما .
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