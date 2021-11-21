“بيغ رامي” إلى شهر العسل مع زوجته الجديدة.. والقديمة بصدمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت آثار الصدمة التي أحدثها الزواج الثاني المفاجئ للبطل المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ”بيغ رامي”، تتوالى.

فقد كشفت الزوجة الأولى لبطل مستر أولمبيا عن صدمتها بخبر زفاف زوجها للمرة الثانية، وسفره إلى خارج مصر مع عروسته الجديدة لقضاء شهر العسل.

وأكدت مروة المغربي أنها متفاجئة من تداول تلك الصور، التي لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف حقيقتها، قائلة في تصريح لوسائل إعلام محلية: “صور إيه! وجواز إيه! أنا مشوفتش حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا عندي معلومة إنه اتجوز تاني”.

بدوره، أوضح محمد السبيعي، شقيق “بيغ رامي” أن زوجة بطل مستر أولمبيا عرفت بالخبر عقب نشره في وسائل الإعلام، ومنذ ذلك الوقت وهي في حالة صدمة كبيرة.

كما تابع شقيق بيغ رامي، في تصريحات إعلامية، أن زوجة بيغ رامي الأولى، كحال أي زوجة مصرية تزوج عليها زوجها، مشيرا إلى أن تلقيها الخبر الخاص بزواج بطل مستر أولمبيا كان صعبا للغاية.

يشار إلى أن لدى بيغ رامي من زوجته الأولى مروة المغربي 3 فتيات هن: لوجينا 9 سنوات، دارين 7 سنوات، وعائشة 3 سنوات.