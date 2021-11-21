فيديو – معجب يسكب دلواً من الأموال على مغنية هندية شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر فيديو عجيب غريب على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمعجب بالمغنية الهندية الشهيرة أورفاشي راداديا.

في التفاصيل سكب الرجل على راداديا دلواً من الأوراق النقدية، انهمرت على رأسها كالمطر أثناء غنائها على المسرح.

من جهتها علقت المطربة على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها في “إنستغرام”، حيث عبرت عن امتنانها للحب، الذي لا يقدر بثمن من معجبيها.

يشار إلى أن هذا الأمر يبدو معتاداً على المسارح عندما تظهر مطربة أو راقصة محبوبة، إذ يصعد المعجبون ويغدقونها بالأموال.

غير أن ردة فعل هذا الرجل كانت مبالغاً بها بعض الشيء.