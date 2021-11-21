شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد فيروز الـ86.. هذه قصة أغنية "سألوني الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جارة القمر اليوم 21 فبراير بعيد ميلادها الـ86، فخلال مشوارها الغنائي وأغانيها التي لم تفارق محبيها خاصة في فصل الشتاء، وكأن عيد ميلادها في هذا التوقيت مرتبط بحب سماع أغانيها في هذا الفصل علي وجه الخصوص، والكثير من أغاني فيروز لهم حكايات تسبب في ظهورهم للنور ومن أشهر تلك الأغاني أغنية "سألوني الناس".

وأغنية "سألوني الناس" كانت التعاون الأول بين زياد وفيروز والذي أغضب عاصي الرحباني يعود لعام 1972 عندما مرض عاصي وتدهورت حالته الصحية فدخل المستشفى بينما كانت فيروز تقدم مسرحية "المحطة" فكتب منصور الرحباني "سألوني الناس عنك يا حبيبي.. كتبوا المكاتيب وأخدها الهوا بيعز علي غني يا حبيبي ولأول مرة ما منكون سوا".

كلمات تعكس حزن فيروز لغياب زوجها لأول مرة، ولحن هذه الكلمات الابن زياد الرحباني وهو ما زال في الــ 17 من عمره، ونجحت الأغنية نجاحًا هائلاً وارتبط بها الجمهور، لكن هذه الأغنية أثارت غضب عاصي الرحباني، وشعر أنهم استغلوا مرضه فقرر أن يحذف الأغنية من المسرحية ولكن نجاحها جعله يتراجع عن قراره.

ويشاء القدر أن تكون هذه الأغنية هي تخليد لذكرى قصة الحب، التي جمعت بين فيروز وعاصي، فعندما غنتها فيروز مرة أخرى بعد وفاة عاصي الرحباني بكت جارة القمر وهي تقول" ولأول مرة ما بنكون سوا".