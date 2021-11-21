شاهد .. رقص بلقيس في الشارع على أغنية ويجز الجديدة وتعلق : ” بتمثلني “

كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة ” بلقيس ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع إنستجرام وثقت من خلالها تواجدها في أحد الشوارع بالقاهرة .

وظهرت بلقيس في الفيديو وهي ترقص بحماس وبحركات عفوية في الشارع وبجوار سيارة على أنغام أغنية ” كيفي كده ” أحدث أغاني مطرب الراب المصري ” ويجز ” .

وكتبت بلقيس في تعليقها على المقطع : ” عن الليلة السابقة في القاهرة .. أغنية ويجز بتمثلني بس ” .