كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة ” بلقيس ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع إنستجرام وثقت من خلالها تواجدها في أحد الشوارع بالقاهرة .
وظهرت بلقيس في الفيديو وهي ترقص بحماس وبحركات عفوية في الشارع وبجوار سيارة على أنغام أغنية ” كيفي كده ” أحدث أغاني مطرب الراب المصري ” ويجز ” .
وكتبت بلقيس في تعليقها على المقطع : ” عن الليلة السابقة في القاهرة .. أغنية ويجز بتمثلني بس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رقص بلقيس في الشارع على أغنية ويجز الجديدة وتعلق : ” بتمثلني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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