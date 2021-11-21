سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. والجمهور : ” مين دي بهدلتي ملامحك “

كتب امير فتحي في الأحد 21 نوفمبر 2021 02:57 مساءً - نشرت الفنانة الشابة ” سارة سلامة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها .

وظهرت سارة سلامة في الصور بوجه منتفخ وملامح متغيرة ومختلفة عن ما اعتاد الجمهور عليه وهو ما عرضها إلى عدد من الانتقادات .

فأشار عدد من المتابعين في تعليقاتهم إلى قيام سارة سلامة بإجراء عمليات تجميل لتظهر بهذا الشكل والتي قد تضرها في هذا السن وأنه عليه الحفاظ على جمالها الطبيعي .

ومن هذه التعليقات : ” عملتي في وشك كده ليه ” و ” مين دي ” و ” بهدلتي ملامحك ” و ” شكلك اتغير ” و ” كل ده تجميل ” .