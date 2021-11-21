عمر صباغ يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل الموزع الموسيقي اللبناني عمر صباغ على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية.

وأعلن عمر صباغ، خبر حصوله على الإقامة الذهبية من إمارة دبي، حيث قال في منشور على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي: “سعيد كتير بمنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف “صباغ”: “شكر كبير للإمارات لتقديرها لكل المبدعين من أهل الثقافة والفن.. الله يحمي هالبلد ويبقى ملتقى الحضارات والثقافات بكل العالم”.

يذكر أن عمر صباغ حقق خلال سنوات من العمل في مجال التوزيع الموسيقي نجاحات كبيرة مع أهم الفنانين، حتى بات يُرجّح لكل أغنية تحمل توقيعه النجاح قبل صدورها في الأسواق.

وقد يكون “صباغ” صاحب أكبر عدد من الأغنيات الناجحة بين الموزعين الموسيقيين اللبنانيين والعرب. واستطاع أن يحقق هذه المعادلة الصعبة باجتهاد كبير وعمل متواصل بهدف التطوير في مجال الموسيقى وتقديم الأفضل للجمهور في الوطن العربي.