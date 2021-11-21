عاصي الحلاني يحصد جائزة “نجم العرب” في مصر: “تكريم غالي على قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهد مهرجان “نجم العرب” الذي أقيم أمس بأحد فنادق القاهرة، تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم خلال العام 2021.

وحصد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، جائزة “أفضل مطرب عربي”، خلال فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، وتسلّم جائزته في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وأعرب عاصي الحلاني عن سعادته بتكريمه في مصر، فنشر صورًا من حفل توزيع الجوائز على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلًا: “تكريم غالي على قلبي من بلد الحضارة والثقافة والفن مصر”.

يذكر أن حفل “نجم العرب” بدأ بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وشهد حضور نخبة من الفنانين والمبدعين المصريين والعرب وأبرزهم الفنان عاصي الحلاني، والفنانة ليلي علوي والفنانة نوال الزغبي والفنان صلاح عبد الله والفنان أحمد العوضي.

وكان عاصي الحلاني قد شارك مؤخرًا بحفلين ضخمين ضمن فعاليات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30 بمصر، حيث افتتح فعاليات المهرجان على مسرح مكتبة الإسكندرية، أما الحفل الثاني أحياه على مسرح النافورة.

وأعلن الحلاني عن فخره وسعادته بالمشاركة في المهرجان، مؤكدًا أن مصر تحظى بمكانة مميزة في قلوب أبناء وطنه، كما وجّه تحية خاصة للشعب المصري وأهداهم أغنية “كبيرة يا مصر”.