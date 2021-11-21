شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين: نحن ضد الابتذال وضد المصادرة ومستعدون لتضافر الجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو برئاسة السيناريست مدحت العدل بيانًا تعلن فيه رفضها الكامل لكل أنواع الابتذال الفني ودعمها لحرية الإبداع في الأزمة المثارة حاليًا داخل أروقة نقابة المهن الموسيقية.

جاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي "إن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين رغم دعمها الكامل لحرية الإبداع تعلن رفضها الكامل للابتذال بكل أنواعه، كما تعتبر القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بوقف بعض الأصوات بموجب رأي لجنة متخصصة، هو قرار نقابي ومهني لنقابة تدافع عن مصالح أعضائها، ودون الدخول في سجالات حول (من مع ومن ضد) نذكر بأننا أعلنا من قبل أننا لسنا ضد أي شكل من أشكال الغناء مهما زاد أو قل حجم خروجه عن المألوف وما زلنا عند هذا الموقف، لكننا ضد الإبتذال في الكلمات علي طول الخط وضد المصادرة أيضا".

وأضاف البيان: "نري أنه قد جاء الوقت لتضافر الجهود بين نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين وجهاز الرقابة علي المصنفات الفنية وجاهزون لذلك، لبلورة موقف موحد وخطاب مشترك يرفع لرئاسة مجلس الوزراء لمحاصرة كل محتوي مبتذل، أو مسروق، أو تم نشره دون أن يمر علي جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية- وكلها جرائم يعاقب عليها القانون- وننبه أنه قد جاء الوقت لبدأ هذا التضافر فورا ليكون حائط الصد الحقيقي والحل الناجز للوقوف في وجه الإبتذالات والسرقات، مع حفظ حق كل فنان إبتعد عن الإبتذال واحترم القانون في التواجد علي الساحة، وهو ما من شأنه أن يعطي كل زي حق حقه وكل موهوب فرصته ويسهم في خلق بيئة تحافظ علي الذوق دون وصاية، ودون خلط قد يكلف مجتمعنا ومواهبنا الحقيقية ثمنا باهظا، وفي النهاية نؤكد أن يدنا الممدودة للوقوف في وجه الإبتذال مع النقابة والرقابة -هي نفسها- اليد الممدودة للوقوف خلف كل من إبتعد عنه أيا ما كان شكل ما يقدمه".