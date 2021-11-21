شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل التحقيق مع حسن أبو الروس بنقابة الموسيقيين بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب حلمى عبد الباقى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إنه تم تأجيل التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس الذى كان مقررًا إقامته فى الثالثة عصر اليوم الأحد، موضحًا أن السبب يرجع لسوء الأحوال الجوية من ناحية، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى، وأضاف عبد الباقى فى تصريحه لـ"الخليج 365"، أن الموعد الجديد سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أدرجت اسم حسن أبو الروس ضمن أسماء مطربى المهرجانات الممنوعين من الغناء، وجاء قرار الإيقاف في الـ 17 من نوفمبر الماضى، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام، بالإضافة لعدم التزامه بالقواعد العامة الخاصة بالنقابة مثلما جاء فى نص القرار.

من ناحية أخرى ورغم صدور قرار من قبل نقابة الموسيقيين بإيقاف الفنان حسن أبو الروس عن الغناء الأربعاء الماضى، إلا أن أبو الروس أحيا إحدي الحفلات بعدها مباشرة في نادي ليلي والتي كان قد أعلن عنها منذ أيام على صفحته الرسمية ، لافتا إلى أنه سيغني هذا اليوم بمناسبة عيد ميلاده، ولم يتراجع حسن رغم قرار النقابة والذي صدر قبل الحفل بالساعات وظهرحسن فى المكان هو يغني عدد من أغانية مثل " فلتت مني و مافليش منك"، ولم يكتفي حسن بتلك الأغاني بل أعلن عن طرح أغنية جديدة خلال السهرة وقام بغنائها بعنوان " لاء لاء".

وكانت دينا الشربيني قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "فلتت مني"، التى شاركها فيه الفنان حسن أبو الروس، وتم تصويره وسط البحر، وظهر الثنائي فيه بشكل مختلف، وسرعان ما حصد الكليب آلاف المشاهدات خلال دقائق من نشره، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.

وكانت النجمة دينا الشربيني قد شاركت جمهورها بصورة لها بصحبة الفنان حسن أبو الروس، داخل السيارة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "فلتت منى فى الطريق للجونة"، في إشارة منها لأغنية أبو الروس الأخيرة "فلتت منى".