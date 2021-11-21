شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تكشف عن أول صور من كواليس تصوير "أبو العروسة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن محبي مسلسل "أبو العروسة" علي وشك مشاهدة الجزء الثالث منه، فبعد أن اجتمعت العائلة علي مشاهدة الجزء الأول والثاني، بدأت التحضيرات في الجزء الثالث، حيث ظهرت الفنانة نرمين الفقي في صورة برفقة الفنان مدحت صالح، وفي صورة أخرى برفقة الممثلة الشابة ديانا هشام، وكشفت الفقي عن الصور من خلال حساباإنستجرام الخاص بها وعلقت علي الصور بـ"الله المستعان أبو العروسة 3"،وجاء تقديم الجزء الثالث بعد نجاح الجزأين الأول والثانى، ومن المقررعرض العمل خارج السباق الرمضانى المقبل، حيث يتم تقديمه فى 45 حلقة.



مدحت صالح ونرمين الفقي



نرمين الفقي وديانا هشام



نرمين الفقي

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل "أبو العروسة" حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال الفترة الماضية وارتبط العمل اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" كل من سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج كمال منصور.

ودارت أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيرت فى الفترة الأخيرة.