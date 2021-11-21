شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو كوميدى بين آيتن عامر والمخرجة بتول عرفة بسبب الأبراج.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت المخرجة بتول عرفة والفنانة آيتن عامر في مناقشة كوميدية بسبب الأبراج، ونشرت بتول فيديو لها مع آيتن عامر عبر حسابها على تويتر، وقالت إن آيتن برج العقرب ولكن قاطعتها آيتن وأكدت أنها برج القوس وليس العقرب، كما أكدت أن يوجد تعاون معها ولكن لم تكشف عن طبيعة العمل.

واحتفلت بتول عرفة الأيام الماضية، بعيد ميلادها وهنأتها النجمة كارول سماحة، متمنية لها المزيد من النجاح والسعادة، ونشرت كارول صورة تجمعها ببتول عرفة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأطيب قلب وأكتر شخص محب أعرفه وإلى صديقتى الموهوبة والمخرجة أتمنى لكى كل حاجة حلوة في العالم بحبك جدًا".

ومن المعروف أن المخرجة بتول عرفة أخرجت للنجمة اللبنانية كارول سماحة العديد من الكليبات الناجحة منها "Bon Voyage"، و"شكرا".

وآخر أعمال آيتن عامر، حكاية "أنا قبلت" ثالث حكايات الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، حيث قامت درة ببطولة الحكاية الأولى والتي تحمل اسم "غالية" تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراح شيرين عادل، ويشاركها البطولة صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، و صابرين الحكاية الثانية بعنوان "واحد في المية" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولتها مدحت صالح وعفاف شعيب.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر" تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وشهد عرض حكايات "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وايناس كامل وإخراج حسام على، و"مش هنفرح بيكى" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.