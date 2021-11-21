شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط لـ عمر كمال: يعنى أنت تركب عربية بـ10 مليون وأنا تجبلى ساعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المغني عمر كمال في فيديو طريف برفقة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وظهر عمر وهو يهدي عبد الباسط ساعة ويقبل يده، فيرد عليها المغني الكبير: "إيه ده ساعة يعني أنت تغني جنبي وتجبلي ساعة وأنت غنيت جنبي ركبت عربية بـ10 ملايين جنيه"، فيرد " عمر كمال " يابا دي ساعة من السعودية الناس بتفرح لما تجبلهم سواك من السعودية أنا جبتلك ساعة.. في إيه يابا ده رزقي" .



عبد الباسط وعمر كمال

وحل المطربان الشعبيان عبد الباسط حمودة وعمر كمال أمس السبت، ضيفا في برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، وبدأ الثنائى الحلقة بأغنيتهما الجديدة التي طرحت منذ أيام وحققت مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ضيعنا".

وتحدث عمر كمال عن أزمة مطربى المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية قائلا: "الأزمة بأن المهرجانات سيطرت على الساحة كلها ومفيش احتواء وتنظيم للمهرجانات، والنجوم الكبار بتعمل أغانى بتكلفة كبيرة ولكن مطرب المهرجانات بلاب توب وفلاشة يقدر يعمل 10 مهرجانات".

وتابع عمر كمال: "أنا مع الفنان هانى شاكر في كلامه بأن لازم يكون في تقنين لكلمات المهرجانات ولكن لازم يكون في احتواء لمطربى المهرجانات ويتعمل شعبة مؤدى مهرجان زى ما في شعبة لمطربى الراب".

وأضاف عمر كمال: "أنا اتوقفت 9 شهور قبل كده اتعلمت فيهم الأدب بسبب لفظ في أغنية بنت الجيران، ورغم انى عملت أغانى حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب مقدرتش أمسك فلوس من الغناء اللايف، ولكن خلاص مضيت إقرار في النقابة بأنى مش هاقول أي كلام خارج وأى أغانى أعملها بعرض كلماتها الأول وأخد موافقة عليها".

واستكمل عمر كمال: "لازم الفنان هانى شاكر ونقابة المهن الموسيقية تخلى شعبة لمطربى المهرجانات وتكون في تصاريح لهم بالغناء وتكون فيه موافقة على كلماتها قبل الغناء ووقتها هيخافوا يقولوا ألفاظ عشان ميتمنعش من الغناء، وحمو بيكا لازم ياخد تصريح مؤدى مهرجانات".