شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلا غنائيا بالإسماعيلية وأحمد حجازى ضمن الحضور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد حماقي حفلاً غنائيًا في أحد الفنادق الكبرى بالإسماعيلية وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات، وأشعل حماقي أجواء الحفل رغم برودة الجو بمجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلاً من كل الحضور مثل "ناويها، ظلموني، نفسي ابقي جنبه، زيها مين، مابلاش" وغيرها من الأغاني، وحرص حماقي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمين علي الحفل وفرقته الموسيقية والجمهور أيضًا، كما تم تكريمه من قبل إدارة الفندق.



احمد حجازي ومحمد حماقي



حفل محمد حماقي في الإسماعيلية



محمد حماقي يحيي جمهوره في الإسماعيلية



محمد حماقي يغني في الإسماعيلية



محمد حماقي

وحضر الحفل لاعب المنتخب المصري ونادي اتحاد جدة السعودي، احمد حجازي، حيث التقط صورة تذكارية مع حماقي وكشف عنها من خلال حسابه الخاص علي موقع الانستجرام.

وطرح النجم محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وكان النجم محمد حماقى، قد كشف عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر"، والتى حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء.