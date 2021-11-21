شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أغنية "كيفك أنت" لـ فيروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكبيرة فيروز بعيد ميلادها، اليوم الأحد 21 نوفمبر، والتي تميزت منذ بدايتها بصوتها العذب القوى واستطاعت من خلاله أن تتربع في قلوب محبيها بمختلف الوطن العربى، وقدمت فيروز العديد من الأغانى المهممة ومن تلك الأغانى أغنية "كيفك أنت" والكل ربطها بأن كلمات الأغنية تجسد حالة حبيبة تغني لحبيبها السابق وتسأله عما إذا كان تزوج بعدما هجرها وسافر خارج البلاد ولكن في الحقيقة أن الأغنية غنتها فيروز لأبنها زياد الرحبانى.

والأغنية غنتها فيروز لابنها زياد الرحبانى حين هجر لبنان ليتزوج بحبيبته دلال كرم، وسافر زياد ليركض وراء حبه ولم يكن قد أبلغ أحدًا بموعد عودته، وعندما عاد كان برفقة صاحبه في لبنان، الذى عاد إليه فجأة فقابل فيروز، وسألته كيف انت عم بيقولوا صار عندك ولاد، أنا والله كنت مفكرتك براة البلاد".

وكواليس تحضير الأغنية التي استمرت 4 سنوات، حيث كتبها الرحباني كلمات الأغنية من وحي حديثه مع فيروز وعرضها عليها، وترددت فيروز قبل أن تغنيها وكيف أقنعها بها، وذهب زياد إلى زيارة فيروز في منزلها ومعه شريط يحمل الأغنية بصوته وطلب منها أن تستمع لها، فقالت عندما تأتي الكهرباء ولكن أصر على أن تسمعها في وجوده، حتى يوضح لها الكلمات، وجلست فيروز تستمع للأغنية في سكون، ثم سألت زياد: "هيدي شو بدنا نعمل فيها" واستغربت فيروز الكلمات، خصوصاً ملا أنت فترك لها زياد الأغنية لتسمعها وتقرر، لكنها أخذت 4 سنوات حتى وافقت على غنائها، ومازالت الأغنية محفورة فى قلوب جميع محبى جارة القمر فيروز.