هاني شاكر وحلمي بكر وعمر عبدالعزيز في قصر السينما الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقيم قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم الصالون الثقافي الأول "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" وذلك يوم الثلاثاء القادم بقصر السينما.

يحضر الصالون الثقافي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير أشرف عبدالمنعم، المنتج الكبير محسن علم الدين.

يدير الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما.

يقام صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.