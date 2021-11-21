أبرزهم شقيقتا فيروز وشادية.. فنانون لم يحققوا شهرة أشقائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – منال الجيوشي:

يزخر الوسط الفني، بوجود عدد من الأشقاء الذين يتنافسون في التمثيل والغناء، وحاز عدد كبير منهم على شهرة واسعة مثل بوسي وشقيقتها نورا، سعاد حسني وشقيقتها نجاة الصغيرة، هدى سلطان ومحمد فوزي، وغيرهم.

إلا أن هناك عدد من الفنانين، لم تعادل شهرتهم وحظهم في الوسط الفني، ما حصل عليه أشقائهم، لعل أبرزهم:

هدى حداد

هدى حداد، هي شقيقة الفنانة الكبيرة فيروز، وعلى الرغم من أن "هدى" شاركت شقيقتها في عدد من الاسكتشات والمسرحيات الغنائية، إلا أن نصيبها من الشهرة لا يقارن بنصيب شقيقتها الكبرى، وتربعت فيروز على عرش الأغنية اللبنانية بدون منازع، وتتمتع "هدى" بصوت جميل ملائكي يشبه إلى حد كبير صوت شقيقتها، إلا أن هذا لم يمنحها الشهرة التي تستحقها.

عفاف شاكر

هي شقيقة الفنانة الكبيرة شادية، كما تزوجت من الفنان كمال الشناوي، والذي شكل مع أختها ثنائيا فنيا لا ينسى، وقدمت "عفاف" عدد من الأفلام، أبرزها "هدى"، "آمال"، "هارب من السجن"، "العاشق المحروم"، وتمتعت "عفاف" بملامح رقيقة وموهبة كبيرة، إلا أنها لم تحظ بنصيب كبير من الشهرة مثل شقيقتها.

غنوة سليمان

المطربة الراحلة غنوة سليمان، هي شقيقة الفنانة الكبيرة أنغام، وكانت تصرح أن أنغام تحاربها وتمنع الشعراء والملحنين من التعاون معها، وهو ما نفته أنغام، وقالت إنها لا تعلم من الأساس أن شقيقتها تمتلك موهبة فنية.

وائل عبدالعزيز

على الرغم من أن الفنان وائل عبدالعزيز، شارك في عدد كبير من الأعمال، إلا أنه لا يعد من نجوم الصف الأول، مثل شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وعادة ما يصرح أنه يحاول أن يثبت نفسه في مجال التمثيل، بعيدا عن الوساطة، حتى لا يقال إنه نجح بسبب شقيقته، ومن أبرز أعمال وائل: "ابن حلال"، "كلبش"، "أزمة نسب".

هند علام

هي شقيقة النجم الكبير محمد فوزي، والنجمة هدى سلطان، ولكنها لم تحظ بنفس الشهرة التي حققاها، على الرغم من بدايتها الفنية الناجحة، وقدمت "هند" خلال مسيرتها عددا من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين، أبرزهم: رياض السنباطي ومحمد فوزي ومحمود الشريف.

اكتفت في السينما بتقديم 4 أفلام فقط، هي: "اديني عقلك، ليالي الحب، أنا وقلبي"، وكان آخر أعمالها فيلم "إضراب الشحاتين" الذي عرض عام 1967.

نبيل عجرم

الفنان اللبناني نبيل عجرم، هو شقيق الفنانة نانسي عجرم الأصغر، وتعتبر "نانسي" من نجمات الصف الأول في الغناء العربي، وقد ترددت شائعات عن محاربة نانسي لشقيقها، غير أنه بادر بتكذيب مثل تلك الشائعات، ولا يحمل "نبيل" في جعبته سوى عدد محدود من الأغاني التي لم تلق النجاح المتوقع من الجمهور.

ريم نصري

هي شقيقة المطربة السورية أصالة نصري، وقد صرحت "ريم" في أكثر من لقاء تليفزيوني أنها لا تربطها علاقة ود بشقيقتها، التي حاربتها ومنعت المطربين والملحنين من التعاون معها، حتى لا تنافسها في مجال الغناء، كما جمعت بينهم خلافات عديدة، خاصة بعد موقف أصالة من الثورة السورية، وعلى الرغم من أن "ريم" –الشقيقة الصغرى لأصالة- تتميز بصوت جميل، إلا أنها لا تتمتع بالشهرة، سوى من خلال البرامج التي تتحدث في شأن خلافاتهما سويا.

مجدي الشاعري

قدم الفنان حميد الشاعري، عددا من المطربين، وأسهمت موسيقاه في نجاح وشهرة عدد كبير من الفنانين، خاصة في فترة التسعينات، ولكن الأمر لم ينجح مع شقيقه المطرب مجدي الشاعري، الذي أصدر 3 ألبومات غنائية، لكن نصيبه من الشهرة والأضواء جاء قليلا، ليبتعد عن المجال الفني في منتصف التسعينات.

عمرو رجب

هو شقيق الفنان محمد رجب، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، ولم يحظ "عمرو" بنصيب كبير من الشهرة مثل شقيقه، ومن أبرز أعماله "رقم مجهول"، "الصفعة"، "حلم عزيز"، "أخت تريز".