فيروز تتحدث عن حبها لمصر والشبه بينها وبين أبو الهول (فيديو نادر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

"بعدك على بالي، يا قمر الحلوين يا زهر بتشرين، يا دهبي الغالي"، كلمات كتبها ووضع لحنها الأخوين رحباني، لنجدها اليوم أنسب ما توصف به "جارة القمر" النجمة اللبنانية الكبيرة فيروز، في يوم ميلادها الموافق اليوم 21 نوفمبر، التي رغم الغياب عن جمهورها مازالت وستظل على بالهم.

ولدت نهاد وديع حداد في لبنان عام 1935، وبدأت عملها بالفن في وقت مبكر، لتصبح واحدة من أشهر الأصوات، التي ارتبط بها الجمهور في كل أنحاء العالم العربي.

علاقة فيروز بمصر بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي، إذ زارتها وقتها لأول مرة، وتكرر قدومها إلى مصر ولكنها كانت زيارات قليلة، ورغم ذلك ظل الود موصولا بين الجمهور المصري ومعشوقتهم فيروز.

وفي عيد ميلادها، ننشر ما قالته فيروز عن مصر في لقاء نادر وقصير أجرته عام 1989، قبل حفل أحيته تحت سفح الأهرامات أمام أبو الهول، بعد 14 سنة من حفلها الأول في مصر والذي كان بحديقة الأندلس.

تقول فيروز "علاقتي بمصر أكبر من أنها تنحصر بمشوارين بحب مصر، وبحب اللي بيحبوني في مصر، حبهم بيخليني فيها حتى لو كنت غايبة عنها"، لافتة إلى أنها كانت قد زارت مصر بالماضي 3 مرات بعيدا عن الفن والغناء "وقتها ما غنيت على المسرح بس سجلت بالإذاعة المصرية".

وعن تقديمها حفلًا على مسرح الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات وأمام أبو الهول، تؤكد "بحب كتير هالمكان وبحسه طالع من الحلم، تبدأ الحفلة فيه قبل ما تبدأ وبحب أبو الهول بصمته ووجهه وبحس إن فيه شبه بينا، أنا بغني وبظن إن الغنا بيكفي ويوحي لغيري بالحكي".

من بين أشهر أغاني جارة القمر: "نسم علينا الهوا"، "أنا لحبيبي"، "زهرة المدائن"، "مصر عادت شمسك الذهب"، "سهر الليالي"، "سألتك حبيبي"، "شايف البحر شو كبير"، "بعدك على بالي"، "حبيتك تنسيت النوم"، "شط إسكندرية"، "سألوني الناس"، "شادي"، "حبيتك بالصيف".