بالصور| غالية بن علي تغني جالسة وسط الأمطار والجمهور يفترش أرض المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت الفنانة التونسية غالية بن علي، مساء أمس السبت، حفلًا غنائيًا على مسرح الزمالك، متحدية برودة الجو وسوء أحوال الطقس، كما أصر الجمهور على التواجد في المسرح رغم الأمطار.

وطلبت غالية من الجمهور الجلوس على خشبة المسرح بعيدًا عن المطر، لتتحول السهرة لحفلة جماهيرية حميمية، تغني غالية وسط الجمهور الجالس أمامها على نفس المسرح مفترشين الأرض.

استمر الحفل لأكثر من ساعتين ونصف وقدمت أغاني أحدث ألبوماتها "فيلم مصري"، من بينها "قولوا لها" للشاعر منتصر حجازي بجانب إعادة تقديم رباعيات صلاح جاهين من ألحانها، وأغنية تتر فيلم مصري، وتولت غالية خلال الألبوم مهمة تلحين كافة أغانيها.

وافتتحت غالية فعاليات السهرة بالعرض الأول لأجدد كليباتها "تمثيل"، أغنية من كلمات رنا صبره وألحان علاء الكاشف، كما مزجت أغاني الألبوم بتوليفة من أغانيها الجديدة، من بينها "بنات البشر" للشاعر أمين حداد نجل الشاعر الراحل فؤاد حداد، مع مزيج من أغاني الصوفية للحلاج ورائعة "كوكب الشرق" أم كلثوم "الأطلال"، ختاما برائعة "لاموني اللي غاروا مني".